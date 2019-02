Medien: SSC Neapel verliert Kapitän Hamsik an Schuster-Klub

Neapel (SID) - Italiens Tabellenzweiter SSC Neapel verliert laut Medienberichten seinen Kapitän Marek Hamsik, der als Klub-Ikone gilt. Der 31-jährige Slowake, der seit 2007 bei den Neapolitanern unter Vertrag stand, wechselt zum chinesischen Klub Dalian Yifang, berichtete die Gazzetta dello Sport. Trainer dort ist Ex-Nationalspieler Bernd Schuster (59).

Klub-Ikone Marek Hamsik will Neapel wohl verlassen © SID

SSC Neapel kassiert für den Transfer 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Hamsik wird in den nächsten drei Jahren neun Millionen Euro verdienen, fast dreimal so viel wie die 3,5 Millionen, die er bisher bei Neapel bezog.

Neapel-Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass Hamsiks Match gegen Sampdoria am Samstag (3:0) sein Letztes mit dem Neapel-Trikot gewesen ist. "Hamsik will eine neue Erfahrung machen. Wegen seiner Ernsthaftigkeit und dem Beitrag, den er Neapel in all diesen Jahren geleistet hat, kann der Klub ihn nicht aufhalten", so Ancelotti, der jetzt einen Ersatz für den Mittelfeldspieler suchen muss.

Einfach wird es nicht sein, einen Nachfolger für Hamsik zu finden. Der Slowake schoss mit dem Neapel-Trikot 123 Tore in Pflichtspielen. Dabei übertraf er sogar den Rekord von Neapels Idol Diego Armando Maradona, der es auf lediglich 115 Toren gebracht hatte. Bei 520 Neapel-Partien war Hamsik seit 2007 dabei, 408 davon in der Serie A.