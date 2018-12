Medien: Saftige Geldstrafe für "Enfant Terrible" Dembele

Barcelona (SID) - Weltmeister Ousmane Dembele (21) vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona muss wegen seiner erneuten Eskapade tief in die Tasche greifen. Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten wurde dem Ex-Dortmunder eine Geldstrafe von 100.000 Euro aufgebrummt, weil er am Sonntag zwei Stunden zu spät zum Training erschienen war.

Dembele bekommt hohe Geldstrafe für seine Verspätung © SID

Sportlich hatte die Aktion des jungen Franzosen allerdings keine Auswirkungen. Trainer Ernesto Valverde berief ihn in die Startelf für das Champions-League-Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN). Barca hatte sich schon vor dem letzten Spieltag in Gruppe B als Sieger für das Achtelfinale qualifiziert.

Im November hatte der Jungstar und Teamkollege von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen schon unentschuldigt beim Training gefehlt, der Barca-Coach strich ihn umgehend aus dem Kader.