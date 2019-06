Medien: Sarri verlässt Europa-League-Sieger Chelsea

Turin (SID) - Der italienische Teammanager Maurizio Sarri wird den Europa-League-Sieger FC Chelsea offenbar verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten in England und Italien zufolge hat Sarri am Freitag Chelseas Direktorin Marina Granowskaja mitgeteilt, dass er in sein Heimatland zurückkehren will. Der 60-Jährige steht angeblich vor einem Engagement beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin.

Verlässt den FC Chelsea offenbar: Maurizio Sarri © SID

Laut Gazzetta dello Sport warte Chelsea allerdings noch darauf, dass Vereins-Idol Frank Lampard die Freigabe von seinem bisherigen Klub Derby County bekommt. Zudem gehe es noch um die Ablösesumme für Sarri, dessen Vertrag noch zwei Jahre läuft.

Sarri hatte mit Chelsea am vergangenen Mittwoch durch ein 4:1 gegen den Londoner Stadtrivalen FC Arsenal die Europa League gewonnen. In der Premier League wurde Chelsea Dritter, dennoch ist der Italiener vor allem bei den Fans umstritten. Er galt von Anfang an als Wunschkandidat Juves für die Nachfolge des vor zwei Wochen zurückgetretenen Massimiliano Allegri.