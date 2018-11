Medien: Schalkes Embolo erleidet Fußbruch

Gelsenkirchen (SID) - Die Verletzungssorgen beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 werden immer größer. Nach Angaben Schweizer Medien hat Stürmer Breel Embolo einen Fußbruch erlitten und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Bereits in der Saison 2016/2017 hatte Embolo wegen eines Wadenbeinbruchs mehrere Monate gefehlt. Beim 0:3 im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntagabend war der 21-Jährige in der 83. Minute ausgewechselt worden.

Fuß gebrochen: Breel Embolo fällt lange aus © SID

Zuvor hatten die Gelsenkirchener bereits den Ausfall von Nationalstürmer Mark Uth verkraften müssen. Der 27-Jährige zog sich ebenfalls gegen Frankfurt eine "Muskelverletzung" zu. Eine Untersuchung am Montagabend soll weitere Klarheit bringen.