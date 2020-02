Medien: Schwalb wird Trainer bei den Löwen

Mannheim (SID) - Überraschung in der Handball-Bundesliga: Martin Schwalb (56) wird offenbar neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Der frühere Erfolgstrainer des HSV Hamburg übernimmt die Nachfolge des am Wochenende entlassenen Kristjan Andresson. Dies berichtet der Mannheimer Morgen am Dienstag auf seiner Internetseite und beruft sich dabei auf "mehrere Vereinsquellen". Schwalb soll bei den Löwen demnach einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten.

Rudert bei Prokop-Kritik zurück: Maritn Schwalb © SID

Schwalb selbst wollte sich zu dem Medienbericht zunächst nicht äußern. "Kein Kommentar", sagte Ex-Nationalspieler der Hamburger Morgenpost. Die Löwen liegen nach 23 Bundesligaspielen nur auf dem sechsten Platz und damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Schwalb genießt in der Szene einen ausgezeichneten Ruf. Der gebürtige Stuttgarter war von 2005 bis 2014 Trainer beim HSV und gewann mit den Norddeutschen den DHB-Pokal (2006 und 2010), den Europapokal der Pokalsieger (2007), die deutsche Meisterschaft (2011) und die Champions League (2013).

Nach seiner beschlossenen, aber noch nicht offiziell vollzogenen Entlassung erlitt Schwalb 2014 einen Herzinfarkt. 2016 kehrte er zu den Hanseaten als Vizepräsident zurück. Schwalb ist zudem als TV-Experte bei Sky tätig.

In seiner aktiven Zeit bestritt Schwalb 193 Länderspiele für Deutschland, wurde mit TUSEM Essen und der SG Wallau/Massenheim insgesamt dreimal deutscher Meister und holte mit der Nationalmannschaft 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Silbermedaille.