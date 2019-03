Medien: Tedesco bei Schalke womöglich vor dem Aus

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Domenico Tedesco steht beim taumelnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 womöglich vor der Ablösung. Wie die Bild berichtet, diskutiert der Klub über verschiedene Notfallszenarien. Demnach könnte eine Variante sein, dass der derzeit vereinslose Eurofighter Mike Büskens (50) als Interimstrainer einspringt. Einige Aufsichtsräte präferieren angeblich einen Plan mit Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens (65), der eigentlich nicht mehr an die Seitenlinie zurück möchte.

Wohl doch kurz vor der Ablöse: Domenico Tedesco © SID

Vorstellbar sei auch, dass Stevens in beratender Funktion ein Duo mit Büskens und dem aktuellen Co-Trainer Seppo Eichkorn (62) unterstützt. Alle Szenarien deuten daraufhin, dass Tedesco (33), der einen Vertrag bis 2022 besitzt, nach dem erschütternden 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf keine weitere Chance erhält. Er selbst hatte einen freiwilligen Rückzug abgelehnt: "Ich bin keiner, der sich verpisst."

Die Trainerentscheidung bei Schalke obliegt dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider (48), der am Dienstag öffentlich vorgestellt werden soll. Schneider habe sich laut Bild am Sonntag mit Tedesco getroffen. "Er wird am Dienstag was dazu sagen. Ich werde jetzt nicht anfangen, den Trainer ein- oder auszustellen", hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies dem SID gesagt.

Als favorisierte Trainerlösung für die neue Saison brachte die Bild den Salzburger Coach Marco Rose ins Spiel. Der 42-Jährige galt bisher als Anwärter auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann in Hoffenheim. Am Montag steht auf Schalke eine außerplanmäßige Aufsichtsratssitzung an.