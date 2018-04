Medien: Tedescos Vertrag verlängert sich bis 2021

Gelsenkirchen (SID) - Der Vertrag von Trainer Domenico Tedesco bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich aufgrund der Erfolge automatisch um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das berichtet die Sport Bild. Zudem soll sich das Grundgehalt des 32-Jährigen von rund 600.000 Euro verdoppeln. Eine entsprechende Klausel im Kontrakt Tedescos war bereits im Dezember bekannt geworden.

Naldo (r.) ist begeistert von seinem Trainer © SID

"Es ist ja kein Geheimnis, wie wohl ich mich hier fühle. Ich bin total stolz, Trainer von diesem geilen Klub sein zu dürfen. Das ist ein Privileg, das ich zu schätzen weiß", sagte Tedesco im Gespräch mit der Sport Bild.

Nach dem Derbysieg gegen Borussia Dortmund (2:0) hat Schalke die Europa-League-Teilnahme sicher, auch der Einzug in die Champions League scheint bei acht Punkten Vorsprung bei noch vier ausstehenden Spielen nur noch Formsache zu sein. Am Mittwochabend stand zudem noch das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt an.

Schalkes Abwehrchef Naldo traut seinem Trainer auch die Arbeit bei europäischen Topvereinen zu. "Er hat schon gezeigt, dass er die Qualität für einen ganz großen Klub in Europa besitzt, auch wenn ihm noch die Erfahrung fehlt. Wenn wir nächste Saison hoffentlich Champions League spielen, wird Domenico Tedesco noch mehr im Fokus stehen. Wenn er so weitermacht, wird er bestimmt Angebote bekommen", sagte der Schalker Derbyheld der Sport Bild. Tedesco sei unglaublich wertvoll für den Verein, so der Brasilianer.