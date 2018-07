Medien: Tuchel-Treffen mit Boateng schon vor der WM

München (SID) - Trainer Thomas Tuchel hat sich offenbar schon vor der WM mit seinem Wunschspieler Jerome Boateng getroffen, um den Innenverteidiger von Bayern München von einem Wechsel zu Paris St. Germain zu überzeugen. Die Sport Bild berichtete von einem Treffen im Mai mit dem Ergebnis, dass beide Seiten an einem Transfer interessiert seien.

PSG-Kandidat Jerome Boateng © SID

Seitdem ist PSG beim deutschen Rekordmeister wegen Boateng allerdings noch nicht vorstellig geworden, wie Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Dienstag verriet: "Wenn es ein konkretes Angebot gäbe, wäre ich unterrichtet. Das ist im Moment nicht der Fall."

Hintergrund dürften die Financial-Fairplay-Regeln der UEFA sein, die den französischen Meister nach den Rekord-Einkäufen von Neymar (222 Millionen/FC Barcelona) und Kylian Mbappé (180 Millionen/AS Monaco) ins Visier der Fahnder gebracht hatten. PSG wird seit etlichen Jahren mit Millionensummen aus Katar alimentiert.

Boateng selbst hatte zuletzt einen Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss", sagte der 29-Jährige: "Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?"

Die Bayern würden den Abwehrspieler wohl ziehen lassen - wenn die Ablöse stimmt. "Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen", hatte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Mitte Juni gesagt.

In dem französischen Weltmeister Benjamin Pavard dürften die Münchner bereits einen Boateng-Ersatz in der Hinterhand haben. Der Profi des VfB Stuttgart soll spätestens zur Saison 2019/20 für 35 Millionen Euro zu den Bayern wechseln, ein sofortiger Transfer würde die Münchner etwa 50 Millionen Euro kosten.