Medien: Umstrittenes Nike Oregon Project wird beendet

Hamburg (SID) - Das umstrittene Nike Oregon Project wird offenbar beendet. Dies berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend mit Verweis auf ein Memo von Nike-Geschäftsführer Mark Parker.

NOP-Cheftrainer Alberto Salazar © SID

Der bisherige Cheftrainer und Gründungsvater des NOP, Alberto Salazar, war am 10. Oktober wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Auch Konstanze Klosterhalfen, bei der Leichtathletik-WM in Doha/Katar Bronzemedaillengewinnerin über 5000 m, gehörte bislang dem NOP an.