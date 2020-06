Medien: Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen Ancelotti eingeleitet

Madrid (SID) - Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Madrid hat ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den 61-jährigen Italiener eingeleitet. Das berichten spanische Medien übereinstimmend. Ancelotti soll in seiner Zeit als Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid rund eine Million Euro an Steuern hinterzogen haben.

Carlo Ancelotti hat Ärger mit der spanischen Justiz © SID

Ancelotti hatte den FC Bayern 2017 zum Meistertitel geführt. Nach seinem Engagement beim SSC Neapel ist er derzeit Teammanager des FC Everton.