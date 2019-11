Medien: Versuchter Einbruch bei Ex-Bayer-Star Hernandez

Köln (SID) - Der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Star Javier Chicharito Hernandez vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Sevilla wurde am Sonntag laut Medienberichten Opfer eines versuchten Einbruchs. Während des Derbys zwischen Betis und dem FC Sevilla (1:2) versuchten Räuber, in die Villa des mexikanischen Starstürmers am mondänen Real Club Sevilla Golf einzusteigen.

Chicharito wurde Opfer eines versuchten Einbruchs © SID

Eine Hausangestellte bemerkte allerdings die Einbrecher und schlug Alarm, die unbekannten Täter konnten unerkannt fliehen. Wiederholt wurden spanische Fußballstars in der jüngeren Vergangenheit während Spielen Opfer von Dieben, die versuchten, in die Häuser der Kicker einzusteigen.