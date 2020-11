Medien: Vertragsverlängerung für Reyna zum 18. Geburtstag

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinem Geburtstagskind Giovanni Reyna an dessen 18. Geburtstag das passende Geschenk gemacht. Wie das Fachblatt kicker berichtet, hat sich der 2021 auslaufende Vertrag des frischgebackenen US-Nationalspielers automatisch um drei Jahre bis 2024 verlängert. Laut Bild-Zeitung soll sich sein Gehalt auf rund 2,5 Millionen Euro verdreifachen.

Reynas Vertrag wird zum 18. Geburtstag verlängert © SID

Giovanni Reyna hat seit Mitte September insgesamt zwölf Spiele für den BVB bestritten und kam dabei auf zwei Tore sowie fünf Vorlagen. Unter BVB-Trainer Lucien Favre wurde er zum Stammspieler. Am Donnerstag gab er sein Länderspieldebüt für die USA. Beim 0:0 in Swansea gegen Gastgeber Wales stand Reyna in der Startelf.