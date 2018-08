Medien: Wechsel von Vidal nach Barcelona angeblich perfekt

Barcelona (SID) - Der Transfer von Mittelfeldspieler Arturo Vidal vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum FC Barcelona ist angeblich perfekt. Laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten wechselt der 31-jährige Chilene für eine Ablösesumme von 19 Millionen zum Klub des deutschen Torhüters Marc-Andre ter Stegen. Vidal soll einen Dreijahresvertrag erhalten und pro Saison neun Millionen Euro netto verdienen.

Vidal wird Bayern wohl in Richtung Barcelona verlassen © SID

Am Freitagmorgen befand sich Vidal noch im Trainingslager der Bayern am Tegernsee und absolvierte die Vormittagseinheit mit dem deutschen Rekordmeister. Am frühen Nachmittag verließ er in Begleitung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Teamhotel, um offenbar letzte Details mit den Katalanen zu klären. Zudem soll zeitnah der Medizincheck in der spanischen Metropole auf dem Programm stehen. Die Vorstellung ist laut den Medienberichten für kommenden Montag geplant.