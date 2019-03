Medien: Zidane vor Rückkehr als Real-Trainer

Madrid (SID) - Zinedine Zidane steht unmittelbar vor der Rückkehr auf den Trainerstuhl des Fußball-Giganten Real Madrid. Spanischen Medien zufolge soll der Rekordmeister am Montagabend die Entlassung von Santiago Solari verkünden - und zugleich die Heimkehr Zidanes, der einst im Mittelfeld der Königlichen zauberte und sie als Trainer zu drei Champions-League-Titeln in Serie führte (2016, 2017, 2018).

Zidane kehrt angeblich zu Real Madrid zurück © SID

Nach dem dritten Titel war der Franzose zurückgetreten. Es folgte ein erfolgloses Intermezzo mit Julen Lopetegui, den Real unmittelbar vor Beginn der WM 2018 in Russland der spanischen Nationalmannschaft abgeworben hatte. Am 30. Oktober übernahm Solari, der das Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam (2:1/1:4) und einen 12-Punkte-Rückstand in der Liga-Tabelle auf den FC Barcelona verantwortet.

Zuletzt war über eine Rückkehr Jose Mourinhos spekuliert worden. Der Portugiese wurde zuletzt bei Manchester United entlassen.

Zidane hatte 2018 zum Abschied erklärt, die Mannschaft benötige einen neuen Impuls. Auf dem Feld wurde dieser aber nicht gesetzt: Präsident Florentino Perez ließ seinen Superstar Cristiano Ronaldo ohne große Gegenwehr zu Juventus Turin ziehen, ohne ihn zu ersetzen. Im Sommer werden erhebliche Investitionen erwartet. Zidane hat seit seinem Abgang keine Mannschaft trainiert.