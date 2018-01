Medizincheck bestanden: Schalke leiht Pjaca aus

Benidorm (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat seinen zweiten Winterzugang bekannt gegeben. Wie die Königsblauen am Donnerstag mitteilten, hat Angreifer Marko Pjaca (22) im Trainingslager im spanischen Benidorm den Medizincheck bestanden und soll "in Kürze" einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Der Kroate wird vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen.

Schwerer verletzt: Marko Pjaca von Juventus Turin © SID

"Wir sind froh, dass Marko sich für uns entschieden hat, an ihm waren sehr viele Vereine interessiert", sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco: "Er bringt noch einmal eine zusätzliche Qualität in unser Team." Sportvorstand Christian Heidel erklärte: "Marko wollte unbedingt zu uns. Wir sind uns sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird."

Pjaca, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, hatte sich im vergangenen Frühjahr einen Kreuzbandriss zugezogen und kam deswegen in der laufenden Saison in der Profimannschaft von Juve noch nicht zum Einsatz. In der Vorsaison erzielte er vier Tore in 14 Serie-A-Einsätzen.

Am Mittwoch hatte Schalke den deutschen U21-Nationalstürmer Cedric Teuchert (20) vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtet.