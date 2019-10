Medwedews Serie reißt in Paris: Zweitrundenaus gegen Chardy

Paris (SID) - Überflieger Daniil Medwedew hat beim Masters-Turnier in Paris eine überraschende Zweitrundenniederlage kassiert. Der Russe, der zuvor sechs Endspiele in Folge erreicht hatte, unterlag dem Weltranglisten-65. Jeremy Chardy (Frankreich) mit 6:4, 2:6, 4:6. "Es ist wirklich schade. Zuerst war ich für zehn, 15 Minuten sauer, aber so ist nun mal das Leben", sagte der 23-Jährige: "Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man."

Zweitrundenaus für Daniil Medwedew © SID

Lokalmatador Chardy wehrte neun Breakbälle ab und trifft nun im Achtelfinale auf John Isner (USA/Nr. 15) oder Cristian Garin (Chile). Medwedews Serie hatte im Juli begonnen, unter anderem gewann er die Masters-Turniere in Cincinnati und Shanghai.