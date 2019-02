Meeting: Dutkiewicz und Schwanitz schon in guter Frühform

Thorn (SID) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) und die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) sind knapp vier Wochen vor Beginn der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) bereits in guter Frühform. Beim Hallenmeeting im polnischen Thorn setzte sich Dutkiewicz mit 7,95 Sekunden vor Reetta Hurske (Finnland/7,98) durch. Cindy Roleder (Halle) belegte in 8,06 Sekunden den sechsten Platz.

Pamela Dutkiewicz befindet sich in einer guten Form © SID

Schwanitz entschied den Kugelstoß-Wettbewerb mit 18,97 m für sich. Die EM-Dritte Aljona Dubizkaja aus Weißrussland folgte mit 18,91 m vor Jessica Ramsey (18,73) aus den USA.