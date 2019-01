Mehmedi mit Dreierpack für Wolfsburg im Test

Albufeira (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat dank Admir Mehmedi sein Trainingslager im portugiesischen Almancil mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Das Team von Trainer Bruno Labbadia kam bei der Generalprobe für den Bundesliga-Rückrundenauftakt am 20. Januar bei Schalke 04 zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka. Ihr erstes Testspiel des Jahres hatten die Niedersachsen gegen den niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim 3:0 gewonnen.

In Torlaune: Admir Mehmedi © SID

Mann des Tages im zweiten Match war der Schweizer Mehmedi, dem ein Dreierpack (43., 55., 58.) gelang. Stürmerkollege Daniel Ginczek musste in der 37. Minute verletzungsbedingt den Platz verlassen. Ginczek soll sich nach der Rückkehr des VfL am Samstagabend in Deutschland einer genauen Untersuchung unterziehen.