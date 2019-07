Mehr Liveübertragungen bei den Paralympics 2020

Tokio (SID) - Von den Paralympics 2020 in Tokio (25. August bis 6. September) werden erstmals Livebilder von 21 Disziplinen aus 19 Sportarten zu sehen sein. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Montag bekannt. In Rio de Janeiro 2016 und London 2012 hatten die TV-Sender nur Zugriff auf die Liveübertragung von jeweils zwölf Disziplinen.

Mehr Livebilder bei den Paralympics © SID

Neu im Live-Programm sind Kanu, Reitsport und Rudern sowie Teile der Wettkämpfe im Bogenschießen und Schießen. "Dank des gestiegenen Interesses und der höheren Investition der weltweiten Broadcaster sind wir in der Lage, die Anzahl der Live-Sportarten signifikant zu vergrößern. Das ist ein großer Schritt nach vorne", sagte Alexis Schäfer, Marketing Direktor des IPC.