Mehr Transparenz: FIFA hilft CAF bei Reformprozess

Kairo (SID) - Die afrikanische Fußball-Konföderation CAF erhält bei ihrem angestrebten Weg zu mehr Glaubwürdigkeit und Transparenz Hilfe vom Weltverband FIFA. Eine entsprechende Zusammenarbeit beschloss das Exekutivkomitee der CAF am Mittwoch bei einer Versammlung in Kairo. In einem ersten Schritt soll zeitnah eine vollständige Wirtschaftsprüfung des krisengeschüttelten Kontinentalverbands erfolgen.

Die FIFA-Ethik-Komission sperrt den Inder Chirakal © SID

"FIFA und CAF werden eng zusammenarbeiten, um allen CAF-Mitgliedsverbänden mehr Stabilität, Gelassenheit, Professionalität und eine effektive Entwicklung zu ermöglichen", hieß es in einer FIFA-Mitteilung am Donnerstag. Eine wichtige Rolle kommt dabei FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura zu, die vom 1. August an für sechs Monate als "Sonder-Delegierte der FIFA für Afrika" den Fortschritt überwachen soll. Der Auftrag von Samoura, die mit einer Expertengruppe zusammen arbeiten wird, kann mit dem Einverständnis beider Seiten auch verlängert werden.

Die CAF stand in der Vergangenheit wegen anhaltender Korruptionsvorwürfe in der Kritik. Anfang Juni wurde CAF-Boss und FIFA-Vizepräsident Ahmad Ahmad, der als enger Verbündeter des FIFA-Chefs Gianni Infantino gilt, am Rande des FIFA-Kongresses in Paris von der Polizei verhört.

Der Madagasse steht seit Wochen im Zentrum von Korruptionsanschuldigungen, die der frühere CAF-Generalsekretär Amr Fahmy erhoben hat und die von der Ethikkommission des Weltverbands angeblich untersucht werden. Ahmad soll unter anderem nationale Verbände bestochen und einen überteuerten Ausrüster-Vertrag abgeschlossen haben, der einem seiner Bekannten zugute gekommen sein soll. Der Funktionär selbst bestreitet die Vorwürfe.