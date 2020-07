"Mehr als 1000 Personen": Schweizer Profifußball will mehr Zuschauer zulassen

Köln (SID) - Die Schweizer Fußball-Liga (SFL) will die Erst- und Zweitligaspiele in der neuen Saison "wieder einem breiteren Publikum zugänglich" machen. Wie die SFL am Mittwoch mitteilte, arbeitet eine Taskforce derzeit an einem Schutzkonzept, mit dem "mehr als 1000 Personen" zugelassen werden können.

Auch viele Basel-Fans könnten wieder ins Stadion gehen © SID

Der Leitfaden umfasst unter anderem eine Maskenpflicht sowie ein Verzicht auf Gästefans und Stehplätze. Seit dem 19. Juni rollt der Ball in der ersten und zweiten Schweizer Liga wieder, dabei dürfen bis zu 1000 Fans die Partien verfolgen.

Auch in Deutschland wird über die Zulassung von Zuschauern diskutiert. Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am 4. August steht unter anderem ein Verzicht auf Gästefans und Stehplätze bis zum Jahresende sowie ein Alkoholverbot bis mindestens zum 31. Oktober zur Debatte.