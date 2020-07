Mehr als fünf Millionen sehen Formel-1-Auftakt bei RTL

Köln (SID) - Mehr als fünf Millionen TV-Zuschauer haben bei RTL den turbulenten Auftakt der Formel-1-Saison am Sonntag in Spielberg verfolgt. Der Spitzenwert von 5,15 Millionen wurde beim Start des Rennens erzielt. Im Schnitt sahen 4,48 Millionen den Großen Preis von Österreich, den Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor Charles Leclerc im Ferrari gewann.

Spitzenquote beim Formel-1-Saisonstart in Spielberg © SID

Bereits am kommenden Wochenende geht es auf dem Red-Bull-Ring mit dem Großen Preis der Steiermark weiter. RTL überträgt am Rennsonntag ab 14.00 Uhr, der Start in Spielberg erfolgt erneut um 15.10 Uhr.