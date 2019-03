Mehr als sechs Millionen Zuschauer: Frankfurt beschert RTL Top-Quote

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat dem Kölner TV-Sender RTL eine Top-Quote beschert. In der Spitze 6,15 Millionen Zuschauer sahen das 1:0 der Hessen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Inter Mailand. Im Schnitt 4,89 Millionen Zuschauer sorgten für einen Marktanteil von 17,7 Prozent. Am 11. und 18. April zeigt RTL auch die Viertelfinalspiele der Eintracht, die in der Runde der besten Acht die Bundesliga als einziges Team vertritt.