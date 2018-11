Mehr als sieben Millionen sehen Deutschlands Sieg gegen Russland

Leipzig (SID) - Über sieben Millionen Zuschauer hat der 3:0 (3:0)-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland vor die TV-Geräte gelockt. Während in der ersten Halbzeit 7,06 Millionen Fans (22,5 Prozent Marktanteil) den Test des Ex-Weltmeisters in Leipzig bei RTL verfolgten, waren es nach der Pause gar 7,72 Millionen (29,3 Prozent Marktanteil). Das entscheidende Spiel in der Nations League am kommenden Montag (20.45 Uhr) gegen die Niederlande überträgt die ARD.