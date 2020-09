Mehrere Knochenbrüche: Ex-Tour-Sieger Zoetemelk von Auto angefahren

Köln (SID) - Der frühere Tour-de-France-Sieger Joop Zoetemelk ist in Paris von einem Auto angefahren worden. Der 73 Jahre alte Niederländer brach sich bei dem Unfall beide Arme sowie ein Bein und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in der französischen Hauptstadt transportiert. Das berichtete der TV-Sender NOS. Nach Angaben seiner Ehefrau ist Zoetemelk bei Bewusstsein.

Der frühere Radprofi Zoetemelk wurde schwer verletzt © SID

Zoetemelk hatte die Tour 1980 gewonnen, zudem belegte er sechsmal den zweiten Platz beim wichtigsten Radrennen der Welt. 1985 wurde er im Alter von 38 Jahren zudem Weltmeister.

Am Sonntag endet auf dem Champs-Elysees in Paris die 107. Auflage der Tour.