Mehrkampf-Meisterin Voss sagt für erste WM-Quali der Turnerinnen ab

Köln (SID) - Die deutsche Mehrkampfmeisterin Sarah Voss aus Köln hat ihre Teilnahme an der ersten Qualifikation der Kunstturnerinnen für die Heim-WM im Oktober in Stuttgart kurzfristig abgesagt. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) vor der Ausscheidung am Samstag am kommenden WM-Ort mitteilte, laboriert die 19-Jährige an Überlastungsschmerzen am rechten Fußballen.

Voss muss aufgrund von Überlastungsschmerzen absagen © SID

"Wir wollen uns Zeit lassen, damit die Entzündung in Ruhe abklingen kann. Sarah soll zur zweiten Qualifikation in Worms wieder an den Start gehen", teilte Cheftrainerin Ulla Koch auf der DTB-Homepage mit. Voss hatte zuletzt bei der DM in Berlin mit drei Titeln als beste Athletin für Furore gesorgt.

Wie Voss plant auch die Olympiadritte Sophie Scheder, am 7. September in Worms wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. Die 22-Jährige aus Chemnitz, die in Rio Bronze am Stufenbarren gewonnen hatte, kuriert zurzeit einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel aus und wird ebenfalls nicht in Stuttgart antreten.

Folgende Turnerinnen gehen am Samstag in Stuttgart bei der ersten WM-Ausscheidung an den Start: Kim Bui (Stuttgart), Emelie Petz (Backnang), Elisabeth Seitz (Stuttgart), Pauline Schäfer (Chemnitz), Leah Grießer (Neureut), Isabelle Stingl (Rintheim), Lisa Schöniger (Chemnitz), Helene Schäfer (Pflugscheid-Hixberg), Lisa Zimmermann (Chemnitz), Kim Ruoff (Nürtingen)