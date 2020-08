Meister Bayern startet gegen Schalke in die Bundesliga-Saison

Köln (SID) - Titelverteidiger Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 in die 58. Saison der Fußball-Bundesliga. Sollte der Meister und Pokalsieger nicht das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, eröffnet er am 18. September die Spielzeit. Bei einem Endspieleinzug in Lissabon würde die Partie erst am 21. September ausgetragen, das Eröffnungsspiel würden Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bestreiten.

Bundesliga: Meister Bayern München startet gegen Schalke © SID

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Zum Gipfel zwischen dem BVB und Bayern kommt es bereits am siebten Spieltag (6. bis 8. November). Die letzte Runde ist für den 22. Mai 2021 vorgesehen, die Winterpause ist deutlich kürzer als gewohnt. Der Supercup zwischen dem Doublegewinner FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund wird erst am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt schon vor dem Bundesligafinale am 13. Mai.

In der 2. Liga rollt der Ball ebenfalls am 18. September wieder. Dann stehen sich der Hamburger SV und Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf sowie Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg gegenüber.

Die ersten zeitgenauen Ansetzungen sind in der Woche 17. bis 21. August geplant. Über den Saisonverlauf folgen die weiteren konkreten Ansetzungen jeweils unter anderem in Abhängigkeit vom Abschneiden der Klubs in den internationalen Wettbewerben sowie im DFB-Pokal. - Der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der Saison 2020/21 im Überblick:

Freitag/Samstag/Sonntag/Montag, 18. bis 21. September 2020:

Bayern München - Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld

Union Berlin - FC Augsburg

1. FC Köln - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Hertha BSC

VfB Stuttgart - SC Freiburg