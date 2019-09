Meister Mannheim verhindert Fehlstart - München baut Tabellenführung aus

Köln (SID) - Titelverteidiger Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dank einer starken Aufholjagd einen Fehlstart verhindert und den zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross siegte am 4. Spieltag dank des Treffers von Andrew Desjardins im Penaltyschießen nach einem Drei-Tore-Rückstand bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven noch mit 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0). Die Adler verbesserten sich dadurch auf Platz sieben - Bremerhaven (8) ist Dritter.

Weiterhin in beeindruckender Frühform zeigt sich Vizemeister Red Bull München. Beim 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen den früheren Serienmeister Eisbären Berlin feierte das Team von Trainer Don Jackson den vierten Sieg und baute die Tabellenführung mit makellosen zwölf Punkten aus.

Als Zweiter folgen die Grizzlys Wolfsburg (9), die gegen den ERC Ingolstadt 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gewannen. Überraschungsvierter sind die Krefeld Pinguine. Sie setzten sich gegen die Iserlohn Roosters 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) durch. Beim 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) bei den Nürnberg Ice Tigers blieben die Kölner Haie zum ersten Mal in dieser Saison ohne Punkt- und Torausbeute.

Maxime Fortunus (10.) und Carson McMillan (15./39.) per Doppelpack bescherten den Hausherren vor 4090 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven einen Drei-Tore-Vorsprung. Mark Katic (39.) und Andrew Desjardins (41.) verkürzten kurz darauf für die Gäste. Nur 39 Sekunden später erhöhte Cory Quirk (42.) für Bremerhaven, Ex-NHL-Spieler David Wolf (43.) und Tommi Huhtala (60.) in Überzahl - Gross hatte Torhüter Dennis Endras herausgenommen - schossen Mannheim in die Verlängerung.