Meister München in DEL-Play-offs ohne Jaffray

München (SID) - Der deutsche Meister Red Bull München muss in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf seinen Stürmer Jason Jaffray verzichten. Der 37-Jährige muss wegen anhaltender Probleme an der Hüfte operiert werden. Das teilten die Münchner am Mittwoch mit.

Jason Jaffray muss operiert werden © SID

Jaffray spielt seit der Saison 2015/16 für die Red Bulls und wurde mit der Mannschaft dreimal nacheinander deutscher Meister. Insgesamt erzielte er in 203 Ligaspielen 61 Tore und bereitete weitere 74 vor.

In der aktuellen Spielzeit stand der Kanadier aufgrund seiner langfristigen Verletzung lediglich 17-mal auf dem Eis. Der Gegner der Münchner im Play-off-Viertelfinale (13. März) steht noch nicht fest.