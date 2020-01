Meister München mit erstem Ligasieg unter Trainer Kostic

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat den ersten Ligasieg unter Coach Oliver Kostic gefeiert. Der Spitzenreiter bezwang am Sonntag die Telekom Baskets Bonn 93:85 (51:31) und holte den 15. Sieg aus dem 16. Spiel in der Basketball Bundesliga (BBL). In der Vorwoche hatten die Bayern im Spitzenspiel bei Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg die erste Saisonniederlage in der Meisterschaft kassiert (74:81).

Jeffrey Xavier fällt mit einem Syndesmoseriss aus © SID

Der 46-jährige Kostic hatte Anfang des Jahres den entlassenen Dejan Radonjic beerbt und seine ersten vier Partien verloren. Am Donnerstag gelang den Münchnern in der EuroLeague beim überraschenden 80:68 gegen Maccabi Tel Aviv der erste Sieg unter dem neuen Trainer. Gegen Bonn geriet der Sieg nach starkem Beginn aufgrund eines Einbruchs im dritten Viertel kurz in Gefahr, als die Gäste 19 Punkte in Folge erzielten. Auf unter drei Punkte schrumpfte der Vorsprung aber nicht.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg kehrte indes wieder in die Erfolgsspur zurück. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie siegten die Franken bei den Löwen Braunschweig dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte 94:85 (45:52). Bamberg bleibt zwar mit 18:14 Punkten auf Rang neun, stellte aber den Anschluss zum punktgleichen ratiopharm Ulm auf Play-off-Platz acht her.

Die EWE Baskets Oldenburg verpassten indes den Sprung auf Platz drei. Die Niedersachsen verloren bei medi Bayreuth 75:86 (38:47) und kassierten die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. Die Frankfurt Skyliners mussten sich bei Rasta Vechta 65:73 (28:34) geschlagen geben.