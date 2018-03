Meniskusriss: Für Bostons Theis ist die NBA-Saison beendet

Boston (SID) - Für den deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist seine Rookie-Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA vorzeitig beendet. Der Center erlitt am Sonntagabend bei der 97:99-Heimniederlage des Rekordmeisters gegen die Indiana Pacers einen Meniskusriss im linken Knie. Dies teilten die Celtics am Montag auf ihrer Homepage mit.

Bittere Nachricht für NBA-Rookie Daniel Theis © SID

Der Vorfall ereignete sich in der Schlussminute der Partie, als Theis einen Wurf von Pacers-Guard Victor Oladipo unterbinden wollte. "Wir werden ihn auf dem Feld vermissen. Ich mag es, wie er jeden Tag hart arbeitet, das wird er auch in der Reha machen", sagte Bostons Coach Brad Stevens. Ob der 25 Jahre alte Theis operiert werden muss, ließen die Celtics in der Mitteilung offen.

In seiner ersten Saison für Boston kam Daniel Theis durchschnittlich 14,8 Minuten zum Einsatz, er erzielte dabei im Schnitt 5,3 Punkte und holte 4,3 Rebounds. Die Celtics sind als derzeit Zweiter der Eastern Conference bereits für die Play-offs qualifiziert.