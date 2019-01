Menotti verspricht bei Amtsantritt Comeback von Messi

Buenos Aires (SID) - Bei seiner Vorstellung als neuer Direktor für alle Fußball-Nationalmannschaften Argentiniens hat Weltmeister-Coach Cesar Luis Menotti am Freitag seinem festen Glauben an eine Rückkehr von Lionel Messi ins Gaucho-Trikot Ausdruck verliehen. "Ich hege keinen Zweifel, dass Messi dabei sein wird", erklärte der 80-Jährige angesichts der Tatsache, dass der Barcelona-Star seit dem WM-Debakel im vergangenen Sommer in Russland kein Länderspiel mehr bestritten hat.

Menotti verspricht Messi-Rückkehr © SID

Mit Blick auf die im kommenden Juni in Brasilien stattfindende Copa America machte die Trainer-Legende, die Argentinien 1978 daheim zum ersten von zwei WM-Titeln geführt hatte, aber auch eine Einschränkung. "Ich will aber nicht die Vorstellung bestärken, dass, wenn Messi kommt, wir gerettet sind."

Bei der Auslosung der Copa America am Donnerstag hatte auch der jüngst vom Interimscoach zum neuen Cheftrainer beförderte Lionel Scaloni seine Zuversicht zum Comeback Messis ausgedrückt. "Wir werden sicherlich schon vor den im März anstehenden Testspielen miteinander sprechen. Ich hoffe, er kommt und wird glücklich", verkündete der 40-Jährige.