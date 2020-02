Mercedes: Wolff geht weiter von Hamilton-Verbleib aus

London (SID) - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (48) geht weiterhin fest von einem Verbleib seines Serienweltmeisters Lewis Hamilton (35) über die anstehende Saison hinaus aus. "Wir möchten den schnellsten Mann im Auto haben. Und ich weiß, dass Lewis im schnellsten Auto sein möchte", sagte der Österreicher laut der BBC bei einem PR-Termin in London. Daher sei das Duo Mercedes/Hamilton die "offensichtliche Paarung".

Erfolgreiches Duo: Toto Wolff (l.) und Lewis Hamilton © SID

Hamilton hat fünf seiner sechs WM-Titel mit dem Silberpfeil gewonnen, der Vertrag des Briten beim Branchenprimus der Formel 1 läuft Ende 2020 aus. Bisher hat Hamilton noch nicht über seine Zukunft entschieden, die Vertragsverhandlungen mit Mercedes dürften aber in Kürze beginnen. "Wir reisen jedes Jahr zehn Monate um die Welt, aber über den Winter lassen wir uns in Ruhe", sagte Wolff: "Das letzte Gespräch, das ich mit ihm hatte, war auf der Weihnachtsfeier." Am kommenden Freitag stellt Mercedes allerdings sein neues Auto vor, nächste Woche beginnen die Testfahrten für die im März beginnende Saison.

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach Hamilton 2021 zu Ferrari wechseln könnte. Ferrari-Chef Louis Camilleri hatte die Spekulationen als "übertrieben" bezeichnet.