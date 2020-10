Mercedes gibt das Tempo vor: Bottas mit Tagesbestzeit

Portimao (SID) - Nichts Neues auf der neuen Strecke: Mercedes hat am ersten Trainingstag für den Großen Preis von Portugal in Portimao (Sonntag 14.10 Uhr/RTL und Sky) das Tempo vorgegeben. Der Finne Valtteri Bottas fuhr in 1:17,940 Minuten Tagesbestzeit. Weltmeister Lewis Hamilton lag im ersten Training 0,339 Sekunden dahinter und konzentrierte sich in der zweiten Session auf Reifentests.

Bottas setzte die schnellste Zeit im 1. freien Training © SID

Die zweitbeste Zeit des Tages fuhr Max Verstappen (Niederlande/0,781) im Red Bull, der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari) reihte sich in der Addition der beiden Durchgänge auf Platz sieben ein.

Das Nachmittags-Training wurde zweimal für längere Zeit unterbrochen: Beim ersten Mal fing der Alpha Tauri von Monza-Sieger Pierre Gasly (Frankreich) Feuer, dann lieferten sich Verstappen und Lance Stroll (Kanada/Racing Point) ein überhartes Duell, das zwei kaputte Autos zur Folge hatte.

Dass die Fahrer noch Schwierigkeiten hatten, sich an die ihnen unbekannte Strecke zu gewöhnen, verdeutlichten etliche Dreher, unter anderem von Verstappen und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Monaco). Zudem machten die sehr eng gesetzten Track Limits den Piloten zu schaffen. Jede Runde, in der ein Fahrer über diese Track Limits hinaus die Strecke verlässt, wird gestrichen.

Auf dem 4,6 km langen Kurs an der Algarve ist die Formel 1 zum ersten Mal zu Gast. 24 Jahre liegt der letzte portugiesische Grand Prix zurück, damals gab es in Estoril einen Williams-Doppelsieg durch Jacques Villeneuve (Kanada) und den späteren Weltmeister Damon Hill (Großbritannien). Michael Schumacher (Kerpen) wurde in seinem ersten Ferrari-Jahr Dritter.