Mertesacker: "England steht über uns"

London (SID) - Vor den drei Duellen im Achtelfinale der Champions League zwischen der Bundesliga und der Premier League hat für Ex-Weltmeister Per Mertesacker der englische Fußball die Nase vorn. "England steht über uns, vom Finanziellen, der Attraktivität", sagte der 34-Jährige im Interview mit dem kicker. Mertesacker hatte im Sommer 2018 seine Karriere beim FC Arsenal beendet und leitet inzwischen die Fußballakademie der Gunners.

Für Mertesacker hat der englische Fußball die Nase vorn © SID

Auch in Sachen Spannung habe die Premier League mehr zu bieten als die Bundesliga. "Sechs Vereine bewerben sich hier um die vier Top-Plätze", sagte Mertesacker. Es werde extrem viel investiert, "die professionellen Möglichkeiten hier sind klasse."

Im Achtelfinale der Königsklasse gebe es "für Bayern und Dortmund berechtigte Hoffnungen", sagte Mertesacker. Der deutsche Rekordmeister bekommt es mit Spitzenreiter FC Liverpool (19. Februar) um Teammanager Jürgen Klopp zu tun, Bundesliga-Tabellenführer BVB ist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu Gast. "Wahrscheinlich wird es eine 50:50-Sache", sagte Mertesacker.

Der englische Meister Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan sei für Mertesacker gegen Schalke 04 (20. Februar) "in jedem Fall haushoher Favorit". Es "kommt richtig was zu auf die deutschen Vereine", sagte Mertesacker, "was sie aus dem Ligaalltag nicht kennen."