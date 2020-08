Mertesacker: Nagelsmann ist "einzigartig" und bald Kandidat in England

Lissabon (SID) - Der frühere Nationalspieler Per Mertesacker kann sich gut vorstellen, dass Trainer Julian Nagelsmann durch die starken Champions-League-Auftritte von RB Leipzig das Interesse von Premiere-League-Klubs auf sich gezogen hat. "Wenn Julian so weitermacht, ist er automatisch auch in England ein Kandidat", sagte der Ex-Profi des FC Arsenal bei DAZN: "Ich sehe ihn bereits unter den Top-10-Trainern in Europa. In seiner jungen, dynamischen, taktisch cleveren Art ist er einzigartig."