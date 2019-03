Messerattacke auf United-Fan nach Sieg in Paris

Paris (SID) - Ein Fan des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United ist nach dem spektakulären Viertelfinaleinzug in der Champions League bei Paris St. Germain (3:1) am Mittwoch Opfer einer Messerattacke geworden. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete mit Bezug auf eine Polizeiquelle, dass ein 44 Jahre alter Mann nach einem Streit mit einem Taxifahrer verwundet wurde. Er befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ein Fan von United wurde Opfer einer Messerattacke © SID

Laut Sky Sports feierte das Opfer mit drei Freunden im Taxi ausgelassen den United-Sieg, woraufhin es zum Streit gekommen sein soll. Der Fahrer habe anhalten wollen, um die Gruppe aus dem Taxi zu entfernen, bevor er eine weibliche Mitfahrerin bedrohte, berichtete der Fernsehsender. Das Opfer habe versucht, die Frau zu schützen, aber sei durch den Fahrer verletzt worden.

Der Mann wurde im Georges-Pompidou-Krankenhaus in Paris operiert. Ein Verdächtiger soll von der Polizei bereits festgenommen worden sein, die Waffe wurde noch nicht gefunden.