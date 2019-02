Messi führt Barca mit 50. Dreierpack zum Sieg

Sevilla (SID) - Mit seinem 50. Dreierpack hat Superstar Lionel Messi den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona dem 26. Titel einen großen Schritt näher gebracht. Der Argentinier sicherte den Katalanen fast im Alleingang einen 4:2 (1:2)-Erfolg beim Tabellenfünften FC Sevilla. Der Vorsprung des Spitzenreiters vor Verfolger Atletico Madrid wuchs vorerst auf zehn Punkte.

Messi rettete Barcelona mit seinem Dreierpack den Sieg © SID

Messi glich zunächst in der 26. Minute mit einem spektakulären Volleyschuss in den Winkel den Rückstand durch Jesus Navas (22.) aus. Dann drehte er nach dem 1:2 von Gabriel Mercado (42.) mit zwei weiteren Treffern (67. und 85.) das Spiel. Den Schlusspunkt setzte Luis Suarez (90.+3). Messi schraubte seine Torausbeute in der laufenden Ligasaison auf 25 in 23 Spielen.