Messi nach 644. Barca-Tor demütig - Puyol: "Bester Fußballer der Geschichte

Köln (SID) - Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi hat sich nach seinem Rekordtor für den FC Barcelona demütig gezeigt. "Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwelche Rekorde brechen würde. Schon gar nicht den, den ich heute erreicht habe", schrieb der Argentinier bei Instagram nach dem 3:0 (2:0) der Katalanen in der spanischen Liga bei Real Valladolid.

Messi erzielte sein 644. Tor für Barca © SID

Messi hatte in der 65. Minute den Endstand markiert. Mit 644 Treffern ist der 33-Jährige damit nun der alleinige Rekordhalter bei Toren für einen einzigen Klub. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Brasiliens Ikone Pele (FC Santos).

"Ich kann nur all denen danken, die mir über die Jahre geholfen haben, meinen Teamkollegen, meiner Familie, meinen Freunden und all denen, die mich jeden Tag unterstützen", führte Messi in den Sozialen Medien aus.

Barca-Ikone Carles Puyol schwelgte im Interview mit Spox und Goal in Superlativen über Messi: "Wenn Sie mich fragen, wer Michael Jordan für mich ist, sage ich immer, dass er der beste Basketballspieler der Geschichte ist. Messi hat für mich im Fußball den gleichen Status wie Jordan im Basketball. Lionel Messi ist der beste Fußballer der Geschichte."

Er könne verstehen, dass ein Fan von Real Madrid nur schwer zugeben könne, "dass Messi der beste Fußballer der Geschichte ist. Doch seine Statistiken sind objektiv und wurden von niemandem erfunden. Sie sind der Beweis, dass er der Beste ist".

Die Fußballschuhe, die der Torjäger an diesem historischen Abend trug, wurden dem Museu Nacional d'Art de Catalunya übergeben, "um Messis Füße in der Geschichte der Stadt zu verankern und seinen Beitrag für die Menschen in Barcelona in Erinnerung zu halten", wie der Sportartikel-Gigant adidas mitteilte.