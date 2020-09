Messi zurück im Mannschaftstraining

Barcelona (SID) - Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi ist am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des FC Barcelona eingestiegen. Wie die Katalanen mitteilten, trainierte der Superstar "bei strömenden Regen gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden". Auch der von Bayern München zurückgekehrte Philippe Coutinho arbeitete erstmals gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen.

Lionel Messi trainiert wieder mit dem FC Barcelona © SID

Messi hatte aufgrund seiner Wechselabsicht seinen Urlaub eigenmächtig verlängert und war nicht zum obligatorischen Corona-Test und dem eigentlichen Trainingsauftakt am 31. August erschienen. Erst am vergangenen Freitag bestätigte er nach einem mehrtägigen Disput mit der Vereinsspitze über die vorzeitige Freigabe aus seinem noch bis 2021 laufenden Vertrag seinen Verbleib in Barcelona.

Nach Beendigung des Streits kehrte Messi am Montag für Einzeltraining auf das Trainingsgelände des spanischen Vizemeisters zurück, dabei holte er auch den für die Rückkehr ins Mannschaftstraining vorgeschriebenen Test nach.