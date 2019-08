Metzelder lost 2. DFB-Pokalrunde aus

Dortmund (SID) - Der langjährige Fußball-Nationalspieler und Vize-Weltmeister Christoph Metzelder lost am kommenden Sonntag die zweite Runde im DFB-Pokal aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Ziehung wird im Rahmen der ARD-Sportschau ab 18.00 Uhr live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund übertragen.

Christoph Metzelder hält sich zu seiner Zukunft bedeckt © SID

32 Teams sind dann noch im Rennen um den Einzug ins Finale am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion. Als Ziehungsleiter fungiert U21-Trainer Stefan Kuntz, die Sendung wird moderiert von Alexander Bommes.