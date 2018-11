Mick McCarthy neuer irischer Teammanager

Dublin (SID) - Mick McCarthy kehrt als Teammanager zur irischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 59-Jährige war bereits von 1996 bis November 2002 in 42 Länderspielen für die die Boys in Green verantwortlich. Der frühere irische Kapitän, der den nach dem Abstieg in die Drittklassigkeit der Nations League zurückgetretenen Martin O'Neill ersetzt, betreute bis April 2018 Ipswich Town und unterschrieb beim irischen Verband einen Vertrag über zwei Jahre.