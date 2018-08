Mick Schumacher feiert zweiten Formel-3-Sieg in Silverstone

Silverstone (SID) - Mick Schumacher bleibt in der Formel 3 auf der Erfolgswelle. Drei Wochen nach seinem Premierensieg in der Motorsport-Nachwuchsserie in Spa-Francorchamps/Belgien gewann der 19-Jährige am Samstagnachmittag auch das zweite von drei Rennen an diesem Wochenende im britischen Silverstone. Am Vormittag hatte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher seinen Boliden wegen eines Plattfußes vorzeitig abstellen müssen.

Mick Schumacher hat in Silverstone gewonnen © SID

Im zweiten Rennen bei der sechsten Saisonstation setzte sich Schumacher (Prema Theodore Racing) von Startplatz zwei in der ersten Kurve an die Spitze und kontrollierte das Rennen souverän. Hinter Schumacher komplettierten der Este Jüri Vips vom deutschen Team Motopark und dessen serbischer Teamkollege Jonathan Aberdein das Podium.

Durch seinen vierten Podestplatz der Saison verbesserte sich Schumacher in der Gesamtwertung mit 126 Punkten auf den siebten Rang, in Führung liegt der Brite Dan Ticktum (Motopark) mit 184 Zählern.

Der dritte Formel-3-Lauf in Silverstone startet am Sonntag um 11.05 Uhr. Bereits am kommenden Wochenende geht es im italienischen Misano weiter. Am 8./9. September macht die Formel 3 auf dem Nürburgring Station, am 13./14. Oktober steigt das Saisonfinale auf dem Hockenheimring.