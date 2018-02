Mick Schumacher geht in zweite Formel-3-Saison

Mailand (SID) - Mick Schumacher geht in seine zweite Formel-3-Saison beim Prema Powerteam. Der 18 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher verlängerte seinen auslaufenden Vertrag und fährt im kommenden Rennjahr eines von fünf Prema-Autos. Die neue Formel-3-Saison beginnt Mitte Mai im französischen Pau.

Mick Schumacher verlängert seinen Vertrag bei Prema © SID

"Der Wettbewerb in der Formel 3 ist hart, stark und eng. Mit dem Team kann man sehr gut arbeiten und ich bin überzeugt, dass wir zusammen noch mehr aufregende Momente erleben können", sagte Schumacher: "Ich bin entschlossen, weiter voranzukommen und möchte mit den besten Fahrern an der Spitze kämpfen".

Nach zwei Jahren in der ADAC Formel 4 war Schumacher Anfang 2017 in die nächsthöhere Nachwuchsklasse gewechselt. Als einer der jüngsten Piloten im Feld kam Schumacher in seiner Debütsaison auf den zwölften Rang in der Gesamtwertung, sein bestes Rennergebnis war ein dritter Platz in Monza.

Schumacher hatte immer wieder erklärt, langfristig in der Formel 1 fahren zu wollen. Die Formel 3 gilt als Sprungbrett auf dem Weg in die Königsklasse. In Max Verstappen (Niederlande), dem Franzosen Esteban Ocon und Lance Stroll (Kanada) haben drei Ex-Champions in der kommenden Formel-1-Saison ein Stammcockpit inne.