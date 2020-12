Mick Schumacher spürt keinen Druck vor Formel-1-Aufstieg

Köln (SID) - Der zukünftige Formel-1-Pilot Mick Schumacher (21) empfindet vor seinem Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse keinen besonderen Druck. "Natürlich bin ich sehr stolz, diesen Namen wieder in die Formel 1 zu bringen. Vielleicht ist es Druck, aber ich merke ihn nicht wirklich", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in einem Videocall mit der Bild.

Schumacher belegte im Qualifying von Spa Platz sechs © SID

Der frischgebackene Formel-2-Champion wird im kommenden Jahr für den US-Rennstall Haas in der Formel 1 antreten. Große Erfolge sind mit dem Hinterbänkler-Team nicht zu erwarten, die dennoch zu erwartende Aufmerksamkeit stört Schumacher junior nach eigener Aussage aber nicht. "Ich liebe den Sport und was ich mache. Daher fällt es mir leicht, an meinen Träumen zu arbeiten", sagte er.