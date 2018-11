Mickelson schlägt Woods und gewinnt neun Millionen-Duell

Las Vegas (SID) - Phil Mickelson hat das Duell der US-Golfaltstars um neun Millionen Dollar gegen Tiger Woods für sich entschieden. Auf dem legendären Shadow Creek Course in Las Vegas lagen Mickelson und der 14-malige-Majorgewinner Woods vor rund 700 Zuschauern nach 18 Löchern gleichauf, erst ein Birdie-Putt am vierten Play-off-Loch brachte die Entscheidung für den 48 Jahre alte Kalifornier.

Mickelson (l.) schlägt Woods (r.) im Millionen-Duell © SID

Über das Preisgeld hinaus konnte Mickelson auch drei Nebenwetten gewinnen und weitere 600.000 Dollar einnehmen, Woods strich eine Wette für 200.000 Dollar ein. Bereits vor dem Privat-Duell, das nur im Pay-TV übertragen wurde, hatten die ehemaligen Erzrivalen angekündigt, Teile des Preisgeldes für wohltätige Zwecke zu spenden.