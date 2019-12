Mihambo: "Bis heute ist mir Geld nicht so wichtig"

Köln (SID) - Für Deutschlands Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo spielen finanzielle Anreize im Sport nur eine untergeordnete Rolle. "Ich komme aus einem Haushalt, in dem nicht so viel Geld vorhanden war. Bis heute ist mir Geld nicht so wichtig. Ich finde, das ist eine bereichernde Einstellung", sagte die 25-Jährige im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Geld ist nur Geld. Es macht einen weder zu einem besseren Menschen noch glücklicher."

Geld ist Mihambo nicht so wichtig © SID

Mihambo, mit bei der WM in Doha gesprungenen 7,30 m die zweitbeste deutsche Weitspringerin der Geschichte, sieht aber auch große Vorteile am professionellen Sportlerdasein: "Selbstverständlich ist Sport, wenn man erfolgreich ist, eine Möglichkeit, sich etwas aufzubauen. Sei es, indem man Geld verdient, sei es, dass man sich Zeit nehmen kann beim Studium, dass man reisen kann."

Die passionierte Rucksack-Touristin war direkt nach ihrem WM-Coup von Doha zu einem Trip durch Thailand aufgebrochen. "Meistens habe ich den Urlaub genutzt, um Abstand zu bekommen. Für mich geht es elf Monate im Jahr um Sport. Da bin ich froh, wenn ich einen Monat lang mal mein Ding machen kann, ganz unaufgeregt und unbeobachtet", sagte Mihambo: "Sport ist nicht alles. Und wenn man vier Wochen sportlos verbringt, lernt man zu schätzen, was den Sport ausmacht."