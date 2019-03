Mihambo im Weitsprung-Finale

Glasgow (SID) - Freiluft-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat bei der Hallen-EM in Glasgow ohne Probleme das Weitsprung-Finale erreicht. Die 25-Jährige kam in der Qualifikation am Samstagmorgen im ersten Versuch auf 6,74 m und kämpft damit am Sonntag (19.00 Uhr/MEZ) um die Medaillen. Mit ihren in dieser Saison gesprungenen 6,99 m reiste sie als Nummer eins der Welt zu den Titelkämpfen.