Mihambo ist Kandidatin bei der Wahl zur Welt-Leichtathletin

Hamburg (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (25) ist eine von insgesamt elf Kandidatinnen für die Wahl zur Welt-Leichtathletin des Jahres. Das gab der Weltverband IAAF am Dienstag bekannt, nachdem eine internationale Jury die Vorschlagsliste erarbeitet hatte. Bis Anfang November wählen nun die Mitglieder des IAAF-Councils, der internationalen Verbände und Fans über die Sozialen Netzwerke die Nachfolgerin von Dreispringerin Caterine Ibargüen (Kolumbien). Die Siegerin wird am 23. November bei einer Gala in Monte Carlo gekürt.

Steht zur Wahl für Welt-Leichtathletin: Malaika Mihambo © SID

Die letzte Welt-Leichtathletin aus Deutschland war Hochspringerin Heike Henkel 1992. Bei den Männern hatte es Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (21) am Montag nicht auf die Shortlist der elf Nominierten geschafft. Die Wahl findet seit 1988 statt.

Mihambo hatte zuletzt bei der WM in Doha mit Gold ihr herausragendes Jahr gekrönt. Mit 7,30 m gewann die Athletin von der LG Kurpfalz überlegen den Titel, sie verlor in der Saison nicht einen Wettkampf.