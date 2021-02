Mihambo siegt in Berlin mit Jahresweltbestleistung - Blech verliert knapp

Berlin (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat beim Hallenmeeting ISTAF Indoor in Berlin ihre gute Frühform im Olympiajahr unterstrichen und sich mit einer Jahresweltbestleistung den Sieg gesichert. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin setzte sich am Freitag in der Arena am Ostbahnhof mit 6,77 m durch und blieb zwei Zentimeter über der bisherigen Saisonbestmarke der US-Amerikanerin Monae' Nichols.

Mihambo siegt mit Jahresweltbestleistung in Berlin © SID

Fünf Tage nach ihrem Sieg beim Düsseldorfer ISTAF Indoor gewann Mihambo mit ihrer im ersten Versuch erzielten Siegesweite vor Vizeweltmeisterin Maryna Beck-Romantschuk (Ukraine/6,64) und der US-Springerin Taliyah Brooks (6,49). In Düsseldorf hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres mit 6,74 m gesiegt.

In einem packenden Stabhochsprung musste sich der Leverkusener Senkrechtstarter Torben Blech dem philippinischen Überraschungsmann Ernest John Obiena geschlagen geben. Beide übersprangen 5,80 m. Obiena, der seine persönliche Bestleistung gleich um 18 Zentimeter steigerte, benötigte aber weniger Fehlversuche. Blech hatte sich bei seinem Sieg in Düsseldorf auf 5,86 m gesteigert. Wie Obiena scheiterte er in Berlin dreimal an 5,87.

Dritter wurde Oleg Zernikel (Landau) mit einer Steigerung auf 5,72 m. Der WM-Vierte Bo Kanda Lita Bähre (Leverkusen) als Sechster (5,62) und Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) als Achter und Letzter (5,42) enttäuschten.

Über 60 m Hürden der Frauen sorgte die Vizeweltmeisterin Christina Clemons in 7,83 Sekunden für eine weitere Jahresweltbestleistung, Ricarda Lobe (Mannheim) kam im Finale auf Platz sechs (8,19).

Im 60-m-Sprint der Männer wurde Kevin Kranz (Wetzlar) beim Sieg des Ivorers Arthur Cisse (6,53) in 6,62 Sekunden Dritter, der deutsche 100-m-Rekordler Julian Reus (Erfurt) schied ebenso wie Vorjahres-Aufsteiger Deniz Almas (Wolfsburg) im Vorlauf aus. Bei den Frauen musste sich Lisa Mayer (Wetzlar) in 7,26 Sekunden nur der Slowenin Maja Mihalinec-Zidar (7,23) geschlagen geben.